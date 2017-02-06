Уроки Китая просмотров

134074 Дипломат Ришат Кудашев: Поучиться у китайцев можно только в отдельных областях, потому что технологический уровень у них недостаточно высокий. По китайскому пути просмотров

124095 Александр Шохин: "Мы не умеем упаковывать изюминки в ту булку сдобную и ароматную, которую можно предложить вместе с этой изюминкой на мировых рынках". Китайская формула Бунича просмотров

141912 Андрей Бунич: "Китай занял место Советского Союза в мировой экономике и политике, он не только представляет собой альтернативный полюс влияния, но он еще дает альтернативную модель развития и управления экономикой". Симметричное развитие просмотров

125794 Виталий Архангельский, президент "Осло Марин": "Экономическое чудо Китая в разумном, грамотном регулировании экономики" Опционный договор просмотров

126774 Президент консорциума "Ведущая группа" Юрий Лебедев: понятие "опционный договор" не знакомо на китайском рынке. «Мэйд ин Чайна» просмотров

126700 Сергей Санакоев: В России считают, что все, что сделано в Китае плохого качества, в Америке и Европе люди другого мнения. Структура торговли просмотров

123458 Торговый представитель России в Китае Сергей Цыплаков о ВВП России и внешней торговле. Восточная логика просмотров

127744 Тем, кто не знает восточную логику, может показаться, что китайцы обманывают, считает российский бизнесмен, проработавший в Китае девять лет. Учиться у китайцев просмотров

126565 Чтобы вести дело с китайцами, нужно иметь большой запас терпения. Хлебный вопрос просмотров

138171 Ришат Кудашев: Китайские ученые говорят, что если не будет решена проблема с сельским хозяйством, то может случиться, что они останутся без достаточного количества хлеба. Под чужим брендом просмотров

126405 Представитель РОСТЕСТа в Китае Михаил Богатов рассказывает о том, почему китайцам не нужны собственные бренды. Проблемы в Китае просмотров

125377 Представитель компании "Балтика" в Китае, Олег Алехин: Нужно понять, что на самом деле скрывается за положительным ответом китайцев.

