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Новости дня
К 2020 г. в КНР будет 30 000 км скоростных железных дорог
Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. более 80% крупных городов Китая будут охвачены сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. То есть общая протяженность этих дорог составит примерно 30 000 км. Такие целевые показатели озвучили...
 К 2020 г. в КНР будет 30 000 км скоростных железных дорог
В Китае открылся завод по переработке угля за $7,9 млрд
Выросла внешняя пограничная торговля Гуанси
В Поднебесной действуют 19 000 км высокоскоростных железных дорог
США внесли 10 китайских рынков в черный список
Индекс потребительских цен в КНР вырос на 2,3%
В 2016 г. энергопотребление КНР достигло 4,36 млрд т топлива
Сhina Telecom построит в Белоруссии телекоммуникационный узел
В Поднебесной создадут пять новых частных банков
 
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Тема недели
Китай – мировой инвестор

Китай – мировой инвестор1

За последние пять лет Китай буквально ворвался в тройку крупнейших мировых инвесторов нарядус США и Японией. По мнению мировых аналитиков, к 2020 г. Китай может стать крупнейшим международным инвестором. Что является причиной такого положение дел? Только ли ради будущей прибыли Поднебесная активно взялась за инвестиции?

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Жесткая посадка10
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Видео
Уроки Китая
Уроки Китая		 Уроки Китая
просмотров
134074
Дипломат Ришат Кудашев: Поучиться у китайцев можно только в отдельных областях, потому что технологический уровень у них недостаточно высокий.
По китайскому пути
По китайскому пути		 По китайскому пути
просмотров
124095
Александр Шохин: "Мы не умеем упаковывать изюминки в ту булку сдобную и ароматную, которую можно предложить вместе с этой изюминкой на мировых рынках".
Китайская формула Бунича
Китайская формула Бунича		 Китайская формула Бунича
просмотров
141912
Андрей Бунич: "Китай занял место Советского Союза в мировой экономике и политике, он не только представляет собой альтернативный полюс влияния, но он еще дает альтернативную модель развития и управления экономикой".
Симметричное развитие
Симметричное развитие		 Симметричное развитие
просмотров
125794
Виталий Архангельский, президент "Осло Марин": "Экономическое чудо Китая в разумном, грамотном регулировании экономики"
Опционный договор
Опционный договор		 Опционный договор
просмотров
126774
Президент консорциума "Ведущая группа" Юрий Лебедев: понятие "опционный договор" не знакомо на китайском рынке.
«Мэйд ин Чайна»
«Мэйд ин Чайна»		 «Мэйд ин Чайна»
просмотров
126700
Сергей Санакоев: В России считают, что все, что сделано в Китае плохого качества, в Америке и Европе люди другого мнения.
Структура торговли
Структура торговли		 Структура торговли
просмотров
123458
Торговый представитель России в Китае Сергей Цыплаков о ВВП России и внешней торговле.
Восточная логика
Восточная логика		 Восточная логика
просмотров
127744
Тем, кто не знает восточную логику, может показаться, что китайцы обманывают, считает российский бизнесмен, проработавший в Китае девять лет.
Учиться у китайцев
Учиться у китайцев		 Учиться у китайцев
просмотров
126562
Чтобы вести дело с китайцами, нужно иметь большой запас терпения.
Хлебный вопрос
Хлебный вопрос		 Хлебный вопрос
просмотров
138171
Ришат Кудашев: Китайские ученые говорят, что если не будет решена проблема с сельским хозяйством, то может случиться, что они останутся без достаточного количества хлеба.
Под чужим брендом
Под чужим брендом		 Под чужим брендом
просмотров
126405
Представитель РОСТЕСТа в Китае Михаил Богатов рассказывает о том, почему китайцам не нужны собственные бренды.
Проблемы в Китае
Проблемы в Китае		 Проблемы в Китае
просмотров
125377
Представитель компании "Балтика" в Китае, Олег Алехин: Нужно понять, что на самом деле скрывается за положительным ответом китайцев.



 
Экспертиза
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Как изменится курс юаня в связи с повышением процентных ставок?
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Вопрос Георгию Гречко

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Легендартный космонавт, дважды Герой Советского Союза расскажет в интервью ChinaPRO о достижениях Китая в области космоса. В ходе интервью могут прозвучать и ваши вопросы. Задать их вы можете здесь.

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Китaйcкaя компaния плaниpуeт вложить 15 млpд. pублeй в aквaкультуpу Пpимopья

Китaйcкaя компaния плaниpуeт вложить 15 млpд. pублeй в aквaкультуpу Пpимopья

Wen Lian Aquacultural Co., LTD., бaзиpующaяcя в китaйcкой пpовинции Ляонин, нa пpотяжeнии 30 лeт зaнимaeтcя выpaщивaниeм, пepepaботкой и peaлизaциeй объeктов маpикультуpы. В интepecaх компaнии нe только внутpeнний pынок, но и дpугие cтpaны миpa. В Pоccии она p...
Интервью
Александр Бойко: "Ничего не потеряно"

Александр Бойко: "Ничего не потеряно"10

Пять лет назад новосибирский бизнесмен Александр Бойко был первым, кто привез в Россию недорогой автомобиль Chery. Сейчас это самая популярная марка китайского автопрома в России, ее продажи ежегодно растут на 100-200%. Однако попытки Бойко и других российских...
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Таиланд. Чемпионат мира по шахматам среди школьников 2015
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Победа на шоу в Китае!
6-летний русский мальчик Гордей Колесов выиграл шоу талантов в Китае, смотрим!!! 		Победа на шоу в Китае!
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Вручение Бюста Гагарина правительству провинции Хайнань
Бюст Юрию Гагарину будет установлен на острове Хайнань. Это уже второй бюст первому космонавту в Китае, первый установлен в Пекине. О том как все происходило, смотрите наш ролик...		 Вручение Бюста Гагарина правительству провинции Хайнань
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«Руку на долгую дружбу дай, сотнемиллионный рабочий Китай!» Прошло 85 лет с тех пор, как было написано это стихотворение, а строки Маяковского до сих пор актуальны! 6-летний Гордей Колесов из Гуанчжоу (Китай) читает Маяковского. Смотрим видео, ставим лайки Гордею!		 В.В.Маяковский.
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Стихи Мао Цзэдуна на китайском и русском языках
Готовимся с сыном к конкурсу на китайском телевидении. Он читает стихи Мао Цзэдуна на китайском (у него замечательный китайский), я - на русском. Получается вяло. То ли настроение на нуле, то ли каша с утра была не вкусная... Но что-то мне подсказывает, что мы отрепетируем всё замечательно и не посрамим Россию. Кидать камни не торопитесь, лучше поддержите бодрыми комментариями!		 Стихи Мао Цзэдуна на китайском и русском языках
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Современное искусство Китая
Китайцы инвестируют не только в склады, заводы и пароходы... но и в прекрасное - в искусство. Китайцы обожают как современное искусство, порой граничащее с абсурдом, так и русскую живопись. Как вы думаете сколько стоят картины русских художников в Китае? 		Современное искусство Китая
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Как обычно внезапно подскочил доллар? Наступили не легкие времена? Кризис? Почти любая компания может его преодолеть. Как? В этом ролике генеральный директор Optim Consult (г.Гуанчжоу, Китай) Евгений Колесов делится собственным опытом преодоления кризиса. 		Скажи кризису - НЕТ! Реклама - двигатель торговли
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Разговор о переводчиках или кадры решают все...
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, обнародованным 11 января, инфляция в России за декабрь превысила...

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Обувь не для бедных

Обувь не для бедных

В представлении массового потребителя китайское по определению дешевое. Основатель компании Fuguniao Линь Хэпин решил развенчать этот стереотип. Он продает одежду и обувь для обеспеченных, причем не только для китайцев. В прошлом году его компания вышла на аме...
Города Китая
"Сямэнь – город, где хочется жить"

"Сямэнь – город, где хочется жить"12

Оставив в Екатеринбурге свой бизнес, комфортную и предсказуемую жизнь, Григорий Потемкин переехал в Сямэнь для того, чтобы выучить китайский язык и перейти на "другой уровень". После долгих путешествий по Китаю, он окончательно выбрал Сямэнь местом для жизни. ...
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Нет, схемы работы не изменились
Нет, но появились дополнительные схемы работы
Да, схемы изменились
 
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...Китай столкнулся с альтернативой: либо осуществить качественный прорыв в своем развитии либо вступить в полосу стагнации...

Евгений Колесов

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...мне впервые за почти 16 лет жизни в Китае предложили не только выложить содержимое карманов, достать айпад и телефоны, но и снять туфли...
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Директор Института проблем глобализации. Доктор экономических наук.
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Национальное достояние Китая

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Китай: куда инвестировать?

Китай: куда инвестировать? 6
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Китайская обувь: зачем платить больше?

Китайская обувь: зачем платить больше?5
 
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Выставка экопродукции ЭкоГородЭкспо Осень 2015

5-я юбилейная международная многопрофильная выставка экологически чистой, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо Осень 2015 состоится 20-22 ноября 2015 года на площадке современного выставочного комплекса «Тишинка» в самом центре Москвы.
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Обзор угольной промышленности Китая (КНР), начало 2013 г.(январь-февраль). Основные тенденции и перспективы развития

Обзор угольной промышленности Китая (КНР), начало 2013 г.(январь-февраль). Основные тенденции и перспективы развития
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PMI Китaя хужe ожидaний, пeрeговоры по Грeции

PMI Китaя хужe ожидaний, пeрeговоры по Грeции
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Суд против КТС (Георгий Чернусь)

Бизнесмен с 14-летним опытом работы с Китаем о судах и КТС…

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Рыба, древесина, нефть… (Андрей Островский)

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН о перспективных областях сотрудничества с Китаем…

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Разрешение на детей

Как Китай оказался в демографической ловушке…
 
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Если не понимаешь своего сына, посмотри на его друзей. Если не понимаешь своего правителя, посмотри на его слуг.

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Модель "мудрой обезьяны", взирающей с горы на битву двух "тигров" – двух сверхдержав ХХ века США и СССР, ныне заменена на модель "Всесильного Дракона".

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магния (Mg) произвел Китай за 10 месяцев 2008 г.. Объем экспорта составил 366 000 т. На сегодняшний день Китай является крупнейшим мировым производителей и экспортером магния....
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- Представляешь, сегодня Китай перестал быть ядерной державой. - Как так?! Почему? - Ночью кто-то прокрался на секретную базу, расковырял ядерную бомбу и украл оттуда все петарды.

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Пещеры Бэньси (расположены вблизи Шэньяна), сформировавшиеся миллионы лет назад, – самые большие сталактитовые пещеры; по одной из них протекает самая длинная в мире подземная река. Вход в пещеру дос...
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Ян Давид Евгеньевич

Ян Давид Евгеньевич

родился 3 июня 1968 г. Ереване в семье физиков (отец китаец, мать армянка) председатель совета директоров и основатель компании ABBYY, кандидат физико-математических наук, лауреат премии Правител...
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