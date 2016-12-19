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Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. более 80% крупных городов Китая будут охвачены сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. То есть общая протяженность этих дорог составит примерно 30 000 км. Такие целевые показатели озвучили...
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За последние пять лет Китай буквально ворвался в тройку крупнейших мировых инвесторов нарядус США и Японией. По мнению мировых аналитиков, к 2020 г. Китай может стать крупнейшим международным инвестором. Что является причиной такого положение дел? Только ли ради будущей прибыли Поднебесная активно взялась за инвестиции?
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