В Китае освоены $114 млрд иностранных инвестиций

Новости дня

20.12.2016 04:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – За январь-ноябрь 2016 г. в Китае было фактически использовано 731,8 млрд юаней ($114 млрд) зарубежных инвестиций. Это на 3,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В частности, за 11 месяцев текущего года в сфере услуг фактически освоено 513,3 млрд юаней. Это на 8% больше, чем годом ранее. А в проектах высокотехнологичных услуг рост объема капиталовложений составил 97,7% в годовом сопоставлении – до 88,14 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., объем торговли услугами Китая превысил 4,29 трлн юаней ($640 млрд). Это на 16% больше, чем за январь-октябрь 2015 г.



За десять месяцев текущего года экспорт услуг Поднебесной достиг 1,46 трлн юаней. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. В то же время импорт услуг составил более 2,82 трлн юаней с приростом на 23,7%.



Доля торговли услугами во внешней торговле страны за январь-октябрь 2016 г. составила 18%. Она увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября текущего года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд).