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Сократилась торговля между Поднебесной и Сянганом
Новости дня

Сократилась торговля между Поднебесной и Сянганом

19.12.2016 12:00

Пекин, 19 декабря /ChinaPRO.ru/ – За январь-октябрь 2016 г. объем торговли между внутренними районами Китая и специальным административным районом Сянган (Гонконг) составил $245 млрд. Это на 7,6% меньше, чем за январь-октябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



За десять месяцев текущего года из внутренних районов в Сянган поступили товары на $229,77 млрд. Данный показатель снизился на 7,9%. Ввоз из Гонконга в Поднебесную составил $15,3 млрд в финансовом выражении. Это на 76,8% больше, чем годом ранее.

Сянган вышел на четвертое место по значимости среди торговых партнеров Китая и третье среди импортеров. Доля Гонконга во внешней торговле КНР достигла 8,2%.

Напомним, что за январь-июль 2016 г. объем экспорта из внутренних районов Китая в специальный административный район Сянган составил $156,87 млрд. Это на 5,4% меньше, чем за январь-июль 2015 г. В то же время импорт из Сянгана в КНР подскочил на 128,5% в годовом сопоставлении – до $12,62 млрд.

Объем торгового оборота между Поднебесной и Гонконгом за семь месяцев текущего года составил $169,49 млрд. Это на 1,1% меньше, чем годом ранее.

На долю Сянгана приходится 8,4% от внешнеторгового оборота внутренних районов Китая за январь-июль 2016 г.

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