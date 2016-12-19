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Объем торговли услугами Китая прибавил 16%
Новости дня

Объем торговли услугами Китая прибавил 16%

19.12.2016 15:00

Пекин, 19 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2016 г., объем торговли услугами Китая превысил 4,29 трлн юаней ($640 млрд). Это на 16% больше, чем за январь-октябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



За десять месяцев текущего года экспорт услуг Поднебесной достиг 1,46 трлн юаней. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. В то же время импорт услуг составил более 2,82 трлн юаней с приростом на 23,7%.

Доля торговли услугами во внешней торговле страны за январь-октябрь 2016 г. составила 18%. Она увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября текущего года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд). Активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 12,9% относительно уровня ноября прошлого года – до 298,11 млрд юаней.

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