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В Поднебесной увеличился объем потребления электроэнергии
Новости дня

В Поднебесной увеличился объем потребления электроэнергии

20.12.2016 06:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., объем электропотребления в Китае увеличился на 5% относительно уровня января-ноября 2015 г., сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.



В частности, только за ноябрь текущего года данный показатель вырос на 7%.

За 11 месяцев 2016 г. объем потребления электроэнергии в сфере услуг Поднебесной вырос на 11,7% в годовом сопоставлении, в сельском хозяйстве – на 5,2%, в промышленном секторе – на 2,6%.

Ранее сообщалось, что в 2020 г. общая мощность гидроэлектростанций (ГЭС) на территории Китая составит 380 млн кВт. Объем выработки электроэнергии этими объектами достигнет 1,25 трлн кВт-ч в год. На долю ГЭС придется более 50% от общего количества потребляемых в КНР неископаемых энергоресурсов. Такие цели обозначены в программе развития гидроэнергетики страны на период до 2020 г. Документ опубликован китайским Государственным управлением по делам энергетики.

По последним данным, гидроэнергетические ресурсы, пригодные для освоения в Поднебесной, оцениваются в 660 млн кВт.

В частности, в ближайшие четыре года в стране планируется завершить строительство шести крупных гидроэнергетических баз в верховьях рек Янцзы и Хуанхэ, а также в бассейнах рек Уцзян, Наньпаньцзян-Хуншуйхэ, Ялунцзян и Дадухэ.

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