Сократились сянганские инвестиции в Поднебесной

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20.12.2016 08:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – За январь-октябрь 2016 г. китайские власти санкционировали 10 539 проектов с участием сянганского капитала на территории внутренних районов КНР. Это на 1,4% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. На эти цели фактически было использовано $65,95 млрд капиталовложений из специального административного района Сянган (Гонконг) со снижением на 7,5% в годовом сопоставлении.

Как сообщило Министерство коммерции Китая, к началу ноября текущего года в Поднебесной было санкционировано в общей сложности 396 752 проекта с участием сянганского капитала. Объем фактически использованных инвестиций достиг $899,27 млрд. Доля Гонконга в общем объеме привлеченных внутренними районами КНР зарубежных инвестиций достигла 51,5%.



По итогам десяти месяцев 2016 г. китайские инвесторы вложили в экономику Сянгана $76,83 млрд.



Ранее сообщалось, что за январь-июль 2016 г. в Китае санкционирована реализация 7446 проектов с участием инвестиций из специального административного района Сянган (Гонконг). Это на 3,9% больше, чем годом ранее. Реальный приток сянганских капиталовложений на эти цели составил $47,81 млрд, снизившись на 8,4% в годовом сопоставлении.



К концу июля текущего года во внутренних районах КНР насчитывалось в общей сложности 393 659 проектов с сянганскими капиталовложениями. За то же время в Поднебесной было фактически использовано $881,13 млрд инвестиций из Гонконга. На данный показатель пришлось 51,3% от объема всех зарубежных инвестиций в китайскую экономику, сообщило Министерство коммерции Китая.