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Объем торговли сельских интернет-магазинов КНР близится к $66 млрд
Новости дня

Объем торговли сельских интернет-магазинов КНР близится к $66 млрд

20.12.2016 10:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – Объем торговли в сельских интернет-магазинах Китая за 2016 г. может превысить 460 млрд юаней ($66 млрд). Таковы прогнозы экспертов Министерства промышленности и информатизации КНР.



К концу сентября текущего года в китайских деревнях действовало 350 000 пунктов обслуживания интернет-магазинов и онлайн-покупок. Таким образом, сетью экспресс-доставки охвачено более половины мелких населенных пунктов Поднебесной.

В китайских селах все чаще открываются региональные онлайн-магазины. К настоящему времени их уже более 1000.

По итогам января-июня 2016 г., объем сделок, совершенных через сельские интернет-магазины КНР, достиг 316 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., объем интернет-покупок в сельских районах Китая достиг 353 млрд юаней ($54,3 млрд). Это на 96% больше, чем в 2014 г. В частности, розничные продажи сельхозпродуктов Китая через Интернет достигли 150,5 млрд юаней.

Сейчас в Поднебесной насчитывается более 30 000 сайтов, обслуживающих сельские районы страны, в том числе – свыше 3000 сайтов электронной коммерции. Кроме того, в сельскую онлайн-коммерцию вовлечены 56,59 интернет-пользователей страны. В 1000 уездах Китая создано 250 000 деревенских пунктов обслуживания в сфере электронного бизнеса. Число интернет-магазинов в сельских районах увеличилось на 1,18 млн.

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