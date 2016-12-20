В Поднебесной появилась первая зона беспилотных автомобилей

Новости дня

20.12.2016 12:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – Французский автопроизводитель Renault совместно с китайскими партнерами – китайско-французским совместным предприятием "Дунфэн Renault" и уханьской группой экологичного развития "Цайдянь" – открыли в городе Ухань, на территории центрально-китайской провинции Хубэй, первую в Китае экспериментальную зону беспилотных автомобилей.

В китайско-французском экологически чистом показательном городке представлен беспилотный электрокар компании Renault, который курсирует по дороге протяженностью 2 км, проложенной вдоль озера. Посетители смогут протестировать этот электромобиль.



Компания Renault планирует к 2020 г. снабдить системой автономного вождения все свои автомобили основной линейки.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем производства автомобилей на новых источниках энергии в Китае составит 40% от мирового показателя. В частности, за ноябрь текущего года в Китае выпущено 84 000 экомобилей. Это на 16,21% больше, чем за ноябрь 2015 г. За десять месяцев текущего года на долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме производства машин в стране пришлось 1,6%.



Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Китае выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев текущего года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября прошлого года.



В октябре 2016 г. в Китае продано 2,65 млн автомобилей. Это на 18,7% больше, чем за октябрь 2015 г.