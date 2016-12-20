Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Поднебесной появилась первая зона беспилотных автомобилей
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Поднебесной появилась первая зона беспилотных автомобилей
Новости дня

В Поднебесной появилась первая зона беспилотных автомобилей

20.12.2016 12:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – Французский автопроизводитель Renault совместно с китайскими партнерами – китайско-французским совместным предприятием "Дунфэн Renault" и уханьской группой экологичного развития "Цайдянь" – открыли в городе Ухань, на территории центрально-китайской провинции Хубэй, первую в Китае экспериментальную зону беспилотных автомобилей.



В китайско-французском экологически чистом показательном городке представлен беспилотный электрокар компании Renault, который курсирует по дороге протяженностью 2 км, проложенной вдоль озера. Посетители смогут протестировать этот электромобиль.

Компания Renault планирует к 2020 г. снабдить системой автономного вождения все свои автомобили основной линейки.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем производства автомобилей на новых источниках энергии в Китае составит 40% от мирового показателя. В частности, за ноябрь текущего года в Китае выпущено 84 000 экомобилей. Это на 16,21% больше, чем за ноябрь 2015 г. За десять месяцев текущего года на долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме производства машин в стране пришлось 1,6%.

Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Китае выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев текущего года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября прошлого года.

В октябре 2016 г. в Китае продано 2,65 млн автомобилей. Это на 18,7% больше, чем за октябрь 2015 г.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1В Пекине из-за смога остановлены 2100 предприятий
2Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
3Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
4Прибыль китайских промпредприятий упала на 4,6%
5Сократились валютные резервы Поднебесной


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.