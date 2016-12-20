Китайская компания приобрела канадскую Diamond Aircraft Industries

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20.12.2016 15:00

Пекин, 20 декабря /ChinaPRO.ru/ – Компания Wanfeng Aviation Industry, базирующаяся в восточно-китайской провинции Чжэцзян и входящая в корпорацию Wanfeng Auto Holding Group, завершила сделку по приобретению компании Diamond Aircraft Industries. Об инвестициях в покупку не сообщается.

Diamond Aircraft Industries – канадская компания, штаб-квартира которой находится в провинции Онтарио. Это – третий в мире производитель многоцелевых самолетов. Теперь он официально вошел в состав корпорации Wanfeng Auto Holding Group.



Основными рынками канадской компании являются Северная Америка, Европа, Азия и Австралия.



Как ожидается, В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.



Примечательно, что на южной окраине столицы Монголии – города Улан-Батор – началось строительство первой в стране высокоскоростной автомагистрали. Подрядчиком проекта выступает китайская корпорация China Tiesiju Civil Engineering. Трасса свяжет Улан-Батор с новым международным аэропортом "Хушигт".