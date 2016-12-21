В Синьцзяне увеличился экспорт текстиля и одежды

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21.12.2016 07:53

Пекин, 21 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2016 г., в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая объем экспорта текстильной продукции и одежды достиг 43 млрд юаней ($6,2 млрд). Это на 49% больше, чем годом ранее, сообщило таможенное ведомство.

Основными рынками сбыта указанных товаров из Синьцзяна являются Казахстан и Киргизстан. На третьем месте находится Россия.



В 2015 г. Синьцзян, известный как крупный производитель хлопка, обеспечил более 60% от общего объема производства хлопка в Поднебесной. В прошлом году в Синьцзяне этой агрокультурой засеяли 25 млн му (1,7 млн га) полей. По итогам прошлого года, объем производства хлопка в регионе превысил 3 млн т.



Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет легкая промышленность Китая будет расти в среднем на 6-7% в год. Такой целевой показатель Министерство промышленности и информатизации КНР заложило в программу развития этого сектора экономики на 2016-2020 гг.



При этом легкая промышленность Поднебесной будет расти благодаря модернизации и реструктуризации. Она выйдет на новый уровень и будет предоставлять качественные услуги, что станет возможным благодаря более благоприятной бизнес-среде.



Напомним, что в 2014 г. общий объем производства хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая достиг 3,1 млн т. Это на 1,17 млн т больше, чем в 2013 г. В регионе под посевы хлопка было занято 29,7 млн му земли (примерно 2 млн га).