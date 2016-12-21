Китай – мировой лидер по развитию лесного хозяйства

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21.12.2016 06:00

Пекин, 21 декабря /ChinaPRO.ru/ – Китай вышел на лидирующие позиции в мире по темпам роста объема лесных ресурсов и развитию лесного хозяйства. Как сообщило Государственное управление лесного хозяйства КНР, с 1990 по 2015 гг. площадь лесных массивов в Поднебесной выросла на 746 600 кв. км.

В то же время, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аналогичный мировой показатель сократился на 1,29 млн кв. км.



Объем производства предприятий лесного хозяйства Китая увеличился с 409 млрд юаней в 2001 г. до 5,94 трлн юаней в 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., валовая прибыль лесного хозяйства Китая достигла 5,81 трлн юаней ($891 млрд). В 2016 г. в Поднебесной планируется проведение шести крупных ярмарок лесной продукции.



По итогам 2011-2015 гг., в Китае высадили леса на площади 30 млн га. Это на 18% больше, чем за 2006-2010 гг. За последние пять лет коэффициент лесного покрова в страней вырос до 21,66%. В то же время объем лесных ресурсов увеличился до 15,137 млрд куб. м. Таким образом, страна вышла в мировые лидеры по темпам роста лесных ресурсов.



К 2020 г. китайские власти планируют увеличить коэффициент лесного покрова до 23,04%, а объем лесных ресурсов – до более чем 16,5 млрд куб. м.



В 2015 г. объем внешней торговли лесной продукцией из КНР достиг $140 млрд. Данный показатель увеличился в 1,5 раза против аналогичного за 2010 г.