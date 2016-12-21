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SM Investments открыл в Тяньцзине крупный торговый комплекс
Новости дня

SM Investments открыл в Тяньцзине крупный торговый комплекс

21.12.2016 08:00

Пекин, 21 декабря /ChinaPRO.ru/ – В городе Тяньцзинь на севере Китая открылся крупный торгово-развлекательный комплекс филиппинского холдинга SM Investments Corporation. В строительство этого объекта было вложено 3 млрд юаней ($431 млн).



Комплекс общей площадью 560 000 кв. м находится в Тяньцзиньской зоне свободной торговли. Проектом предусмотрена парковка на 8700 автомобилей.

Филиппинский холдинг SM Investments Corporation пришел на китайский рынок в 2001 г. За это время корпорация инвестировала свои средства в различные проекты на территории восьми городов Поднебесной, среди них – Сямэнь, Чэнду, Сучжоу и Чунцин. Торговый комплекс в Тяньцзине – крупнейший проект холдинга в Китае.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2016 г. в Китае было фактически использовано 731,8 млрд юаней ($114 млрд) зарубежных инвестиций. Это на 3,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. В частности, за 11 месяцев текущего года в сфере услуг фактически освоено 513,3 млрд юаней. Это на 8% больше, чем годом ранее. А в проектах высокотехнологичных услуг рост объема капиталовложений составил 97,7% в годовом сопоставлении – до 88,14 млрд юаней.

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