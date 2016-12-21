В 2016 году в Китае снизилось производство хлопка

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21.12.2016 10:00

Пекин, 21 декабря /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем производства хлопка в Китае составил 5,343 млн т. Это на 260 000 т (4,6%) меньше, чем в 2015 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Среди причин снижения урожайности хлопчатника эксперты называют сокращение посевных площадей под эту агрокультуру. Территория, занятая посадками хлопка, сокращается на протяжении трех лет подряд. В текущем году посевная площадь превысила 3,37 млн га. Это на 420 500 га (11,1%) меньше, чем годом ранее.



В частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Поднебесной, который является крупнейшим в стране регионом по производству хлопка, собрали в общей сложности более 3,59 млн т хлопка. Данный показатель вырос на 91 000 т (2,6%) в годовом сопоставлении. Доля Синьцзяна в производстве хлопка всей страны выросла до 67,3%, увеличившись на 4,8%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., в Синьцзян-Уйгурском автономном районе объем экспорта текстильной продукции и одежды достиг 43 млрд юаней ($6,2 млрд). Это на 49% больше, чем годом ранее, сообщило таможенное ведомство.



В 2015 г. Синьцзян обеспечил более 60% от общего объема производства хлопка в Поднебесной. В прошлом году в регионе этой агрокультурой засеяли 25 млн му (1,7 млн га) полей. По итогам 2015 г., объем производства хлопка в регионе превысил 3 млн т.