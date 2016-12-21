У China Mobile насчитывается 510 млн абонентов сети 4G

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21.12.2016 12:00

Пекин, 21 декабря /ChinaPRO.ru/ – К концу ноября 2016 г. у компании China Mobile насчитывалось 510 млн абонентов сети 4G. Это почти 70% от общего количества китайских абонентов 4G, а также треть от аналогичного мирового показателя. Об этом сообщили представители китайской компании.

Сейчас в Китае действует 1,46 млн базовых станций сотовой связи стандарта 4G, построенных China Mobile.



Компания начала коммерческое применение сотовой связи стандарта 4G в 2013 г. За три года она создала в КНР крупнейшую в мире сеть 4G.



В Поднебесной среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента составляет 1 гигабайт.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2015 г. чистая прибыль телекоммуникационной корпорации China Telecom сократилась до 5,04 млрд юаней ($827,21 млн). Это на 9% меньше, чем за январь-март 2014 г. По итогам первых трех месяцев текущего года, доходы предприятия составили 81,45 млрд юаней. Они сократились на 2,1% в годовом сопоставлении. В то же время количество абонентов компании увеличилось на 3,2 млн и достигло 189 млн человек.



Напомним, что авторитетная британская консалтинговая компания по управлению брендами BrandFinance внесла в рейтинг пятидесяти ведущих брендов на рынке телекоммуникаций 2012 г. три китайские компании – China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile заняла пятое место, China Unicom – тринадцатое, China Telecom – пятнадцатое. Эти бренды оцениваются британскими экспертами в $17,9 млрд, $7,9 млрд и $7,4 млрд соответственно.