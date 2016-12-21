КНР остается мировым лидером на рынке экспресс-доставки

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21.12.2016 15:00

Пекин, 21 декабря /ChinaPRO.ru/ – Китай остается мировым лидером по объему рынка экспресс-доставки. С начала 2016 г. и до 20 декабря почтовые и курьерские службы страны перевезли и доставили более 30 млрд посылок. Это на 53% больше, чем за аналогичный период 2015 г., сообщило Государственное почтовое управление КНР.

По итогам января-ноября текущего года, объем сделок экспресс-доставки в Поднебесной достиг 27,89 млрд отправлений. Данный показатель вырос на 52,8% по сравнению с уровнем за январь-ноябрь прошлого года.



За одиннадцать месяцев 2016 г. доходы почтовых служб и курьерских компаний страны вышли на уровень в 354,41 млрд юаней ($51,33 млрд). Они увеличились на 44,3% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что за последние 10 лет Китай стал самым быстрорастущим в мире рынком почтовых услуг. По итогам последнего десятилетия, доходы от почтовых операций выросли в 10,4 раза. Кроме того объем сделок в почтовой отрасли Поднебесной увеличился в 7,3 раза.



В 2015 г. доходы национального почтового оператора "Почта Китая" достигли 437,63 млрд юаней ($65,31 млрд). Это на 8,1% больше, чем в 2014 г. Чистая прибыль почты выросла за прошлый год на 12,6% в годовом сопоставлении и составил 32,25 млрд юаней. По объему доходов "Почта Китая" находится на втором месте в мире среди аналогичных предприятий, а по прибыли –на первом два года подряд.