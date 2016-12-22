Alibaba и Tencent инвестируют $360 в китайский кинематограф

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22.12.2016 04:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – Китайские корпорации – гигант интернет-торговли Alibaba и крупнейший интернет-провайдер Tencent – заявили о планах по вливанию $360 млн в развитие китайского дистрибьютора фильмов Bona Film Group.

В 2016 г. Bona Film спродюсировал 13 китайских фильмов. Общие сборы этих картин превысили $532 млн. На долю этого показателя пришлось 9% от всего объема сборов китайских фильмов за год.



Продюсеры Bona Film также занимались дестрибьюцией американских фильмов «Марсианин», «Люди Икс: Апокалипсис» и «День независимости: Возрождение».



Ранее сообщалось, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).



По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. Так, в целом за 2016 г. в стране выпустят более 700 кинофильмов.



В прошлом году китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259. По указанным показателям 2015 г. стал самым богатым за последние 13 лет.