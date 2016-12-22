В 2020 г. 27% электроэнергии в КНР будет экологически чистой

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22.12.2016 06:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в Китае 27% всей электроэнергии будут вырабатывать возобновляемые источники энергии. Эта доля составляет 1,9 трлн кВт-ч. Такие целевые показатели обозначены в Программе по развитию возобновляемых источников энергии на 2016-2020 гг., опубликованной Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР.

Благодаря выполнению этой программы через четыре года Поднебесная сможет экономить до 730 млн т угля в год.



Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., возобновляемые источники энергии дают 20% всей электроэнергии КНР. К концу прошлого года мощность энергоблоков на возобновляемых источниках энергии в Китае составила 480 млн кВт.



В 2015 г. гидроэлектростанции мощностью 300 млн кВт вырабатывали 1,098 трлн кВт-ч. Их доля составила 19,6% от общего объема произведенной электроэнергии в стране. Ветроэнергетические мощности составляют 129 млн кВт и вырабатывают 186,3 млрд кВт-ч, или 3,3% электроэнергии КНР. Станции на солнечных батареях мощностью 43,18 млн кВт производят 39,2 млрд кВт-ч, или 0,7%.



Мощность энергетических установок, использующих энергию биомассы, в Китае составляет 10,31 млн кВт. Они вырабатывают электроэнергию в 52,7 млрд кВт-ч, или 0,9% от всей произведенной в стране электроэнергии.



А по итогам января-июня 2016 г., установленная мощность солнечных генераторов электроэнергии в Китае выросла более чем на 20 ГВт. Это почти в три раза больше, чем за январь-июнь 2015 г. – 7,73 ГВт.