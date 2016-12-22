В Китае работают кинотеатры с 40 917 киноэкранами

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22.12.2016 08:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 20 декабря 2016 г. в Китае насчитывалось 40 917 киноэкранов. Число экранов в стране в текущем году увеличивалось на 26 в день, а в 2015 г. – на 22. Об этом сообщило Главное государственное управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения.

Примечательно, что 85% киноэкранов в Поднебесной показывают фильмы в формате 3D. Для сравнения: в мае 2016 г. в США насчитывалось 40759 киноэкранов.



Благодаря притоку масштабных инвестиций в сферу кинематографии сеть кинотеатров постепенно охватывает средние и малые города Китая.



Ранее сообщалось, что Alibaba и Tencent заявили о планах по вливанию $360 млн в развитие китайского дистрибьютора фильмов Bona Film Group. В 2016 г. Bona Film спродюсировал 13 китайских фильмов. Общие сборы этих картин превысили $532 млн. На долю этого показателя пришлось 9% от всего объема сборов китайских фильмов за год.



Напомним, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).



По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. Так, в целом за 2016 г. в стране выпустят более 700 кинофильмов.