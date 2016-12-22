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В Поднебесной растет средний класс
Новости дня

В Поднебесной растет средний класс

22.12.2016 10:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – Численность населения КНР со средним уровнем доходов становится все больше, сообщили эксперты Китайской академии общественных наук. Так, доля населения со средним доходом в стране составляет 37,4% от всей численности граждан.



В том числе доля китайцев, которые по уровню доходов относятся к верхушке среднего класса, составляет 18,5%, а к нижнему – 18,9%.

По итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной рост располагаемых доходов на душу населения составил 6,3% в годовом сопоставлении. При этом доходы горожан увеличились на 5,7%, а сельских жителей – на 6,5%. То есть, доходы горожан в 2,82 раза больше, чем у селян КНР.

С начала текущего года уровень урбанизации страны превысил 57%. Как ожидается, к 2020 г. данный показатель составит более 60%.

Ранее сообщалось, что за 2016-2020 гг. Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая намерено улучшить материальное положение 10 млн человек из сельских районов. Этот показатель будет достигнут при помощи инструмента трудоустройства.

В соответствии с госпрограммой помощи малоимущим Поднебесной, эти граждане смогут не менее раза в год проходить профессиональную переподготовку. При этом бедные жители сельских районов будут включены в систему социального страхования по старости и систему основного медицинского страхования.

За первую половину 2016 г. в Китае создано 7,17 млн рабочих мест. Этот показатель практически не изменился в сравнении с ситуацией января-июня 2015 г. К концу июня текущего года уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках Поднебесной составил 4,05%.

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