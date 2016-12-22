Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китай сокращает закупку американских гособлигаций
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китай сокращает закупку американских гособлигаций
Новости дня

Китай сокращает закупку американских гособлигаций

22.12.2016 12:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – Китай на протяжении шести месяцев подряд сокращает объемы вложений в американские государственные облигации. Так, в октябре 2016 г. данный показатель снизился на $41,3 млрд – до $1,12 трлн, сообщило Министерство финансов США.



Япония впервые с апреля 2015 г. вышла на первое место среди держателей гособлигаций США.

К началу ноября 2016 г. Центробанк США продал гособлигации на $403 млрд.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 г. Китай сократил объем закупки облигаций американского госзайма на $28,1 млрд. К началу октября текущего года общий объем купленных Поднебесной облигаций американского госзайма превысил $1,15 трлн.

Япония в сентябре 2016 г. тоже сократила закупки облигаций американского госзайма на $7,6 млрд. Таким образом, у Страны восходящего солнца находятся долговые бумаги на $1,136 трлн.

К началу октября текущего года общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у основных иностранных кредиторов США, превысил $6,15 трлн. Это несколько ниже, чем в августе 2016 г., когда данный показатель достигал $6,19 трлн.

Напомним, что за май 2016 г. Китай увеличил объем закупок облигаций американского госзайма на $1,2 млрд. К концу мая текущего года общий объем купленных Поднебесной облигаций американского госзайма превысил $1,24 трлн.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1В Пекине из-за смога остановлены 2100 предприятий
2Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
3Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
4Прибыль китайских промпредприятий упала на 4,6%
5Сократились валютные резервы Поднебесной


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.