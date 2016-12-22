Китай сокращает закупку американских гособлигаций

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22.12.2016 12:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – Китай на протяжении шести месяцев подряд сокращает объемы вложений в американские государственные облигации. Так, в октябре 2016 г. данный показатель снизился на $41,3 млрд – до $1,12 трлн, сообщило Министерство финансов США.

Япония впервые с апреля 2015 г. вышла на первое место среди держателей гособлигаций США.



К началу ноября 2016 г. Центробанк США продал гособлигации на $403 млрд.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 г. Китай сократил объем закупки облигаций американского госзайма на $28,1 млрд. К началу октября текущего года общий объем купленных Поднебесной облигаций американского госзайма превысил $1,15 трлн.



Япония в сентябре 2016 г. тоже сократила закупки облигаций американского госзайма на $7,6 млрд. Таким образом, у Страны восходящего солнца находятся долговые бумаги на $1,136 трлн.



К началу октября текущего года общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у основных иностранных кредиторов США, превысил $6,15 трлн. Это несколько ниже, чем в августе 2016 г., когда данный показатель достигал $6,19 трлн.



Напомним, что за май 2016 г. Китай увеличил объем закупок облигаций американского госзайма на $1,2 млрд. К концу мая текущего года общий объем купленных Поднебесной облигаций американского госзайма превысил $1,24 трлн.