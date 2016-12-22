Банк БРИКС финансирует первый проект в Китае

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22.12.2016 15:00

Пекин, 22 декабря /ChinaPRO.ru/ – Новый банк развития БРИКС (НБР) финансирует первый проект на территории КНР. Соответствующее соглашение представители банка и правительства Китая заключили в Шанхае. Объем кредита, представляемого НБР, составляет 525 млн юаней ($81 млн).

Средства займа пойдут на сооружение в индустриальных парках Шанхая солнечных батарей для выработки электроэнергии. Эти установки планируется смонтировать на крышах офисных зданий. Объем выработки электроэнергии составит до 100 МВТ.



Ранее сообщалось, что банк БРИКС выделит $641 млн на проекты в Индии и КНР. Так, кредит в размере $291 млн предназначен для строительства береговой ветроэлектростанции в заливе Пинхай, на территории городского округа Путянь в китайской провинции Фуцзянь.



Еще один кредит объемом в $350 млн пойдет на создание и реновацию 1500 км дорог в индийском штате Мадхья-Прадеш.



Напомним, что по итогам января-октября 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в экономику других стран достиг $145,96 млрд. Это на 53,3% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За октябрь текущего года капиталовложения китайских инвесторов за рубежом составили $11,74 млрд. Данный показатель вырос на 48,4% в годовом сопоставлении.