В Поднебесной появятся два новых частных банка

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23.12.2016 04:00

Пекин, 23 декабря /ChinaPRO.ru/ – В китайской столице и городе Нанкин, который является административным центром восточно-китайской провинции Цзянсу, создаются два частных банка. Соответствующий документ утвердил Государственный комитет по контролю и управлению банковской отраслью КНР.

Так, в Нанкине создается банк, 30% акций которого будет принадлежать Suning Commerce Group, ведущему китайскому холдингу розничной торговли, специализирующемуся на электробытовых товарах.



В Пекине в ближайшие шесть месяцев появится неправительственный банк "Чжунгуаньцунь" с уставным капиталом в 4 млрд юаней ($576 млн). Его создают 11 листинговых компаний, в том числе – Yonyou Network Technology Co., которая владеет 29,8% акций банка.



Создаваемые кредитно-финансовые учреждения будут предоставлять финансовые услуги индивидуальным клиентам, а также малым и средним предприятиям.



Ранее сообщалось, что В ноябре 2016 г. китайские банки выдали кредиты в национальной валюте на 794,6 млрд юаней ($115,11 млрд). Это на 143,3 млрд юаней больше. К концу октября 2016 г. активы китайских банков достигли 219,61 трлн юаней ($31,7 трлн). Это на 16,5% больше, чем годом ранее.