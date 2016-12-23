Начинается строительство автомоста Китай – Россия

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23.12.2016 06:00

Пекин, 23 декабря /ChinaPRO.ru/ – В Китае начинается строительство автодорожного моста для высокоскоростного движения через реку Хэйлунцзян (Амур). Это сооружение соединит берега реки в районе китайского города Хэйхэ и российского Благовещенска.

Сооружение моста протяженностью 19,9 км потребует инвестиций в размере примерно 2,47 млрд юаней ($355,6 млн). Его планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2019 г.



Представители КНР и России планируют создать совместное предприятие для эксплуатации моста, его обслуживания и сбора платы за проезд.



Ранее сообщалось, что схему финансирования строительства российской части трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур в Еврейской автономной области РФ изменят. Она станет постоянной, а не временной.



Китайская сторона уже построила свою часть моста протяженностью почти 1 800 м. Российскую часть длиной в 300 м возводит генподрядчик «УСК Мост», входящий в группу СК «Мост». Проект российского отрезка моста оценивается в 9 млрд рублей, из которых на саму переправу приходится 4 млрд рублей. Завершение работ намечено на первый квартал 2018 г.



Напомним, что в сентябре 2015 г. Китай и Россия заключили межправительственное соглашение о строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании канатной дороги через реку Хэйлунцзян между городами Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) и Благовещенск (Амурская область).