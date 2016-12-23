CRRC поставит высокоскоростные поезда в Чехию

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23.12.2016 08:00

Пекин, 23 декабря /ChinaPRO.ru/ – Чжучжоуская компания Китайской локомотивостроительной корпорации CRRC ("Чжунго Чжунчэ"), базирующаяся в центрально-китайской провинции Хунань, поставит высокоскоростные поезда своего производства в Чехию. Общая сумма сделки составила 20 млн евро.

С чешской стороны контракт подписал чешский железнодорожный оператор Leo Express. Чехия стала первой страной Европейского Союза, заключившей сделку такого масштаба с китайской компанией.



Китайские поезда способны развивать скорость до 160 км/ч и могут эксплуатироваться на железных дорогах в Чехии, Словакии и Польше. Поставщики также обязались обеспечить чешских коллег запчастями, оборудованием для тестирования и подготовку персонала. Три высокоскоростных подвижных состава чешские железнодорожники получат к середине 2018 г.



Ранее сообщалось, что китайская корпорация CRRC поставляет свою технику в 102 страны мира. Корпорация создала заводы по производству оборудования для рельсового транспорта в США, ЮАР, Турции, Малайзии, Индии и др. CRRC также учредила 75 представительств в 26 государствах.



За первую половину 2016 г. корпорация получила новые заказы в объеме 14,88 млрд юаней ($2,23 млрд). Это на 126% больше, чем за январь-июнь 2015 г. В частности, CRRC выиграла тендер на производство подвижных составов для метрополитена американского города Чикаго.