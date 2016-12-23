Китай потратил на борьбу с бедностью $14,5 млрд

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23.12.2016 10:00

Пекин, 23 декабря /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. китайское правительство и руководство регионов КНР выделили на борьбу с бедностью в стране рекордный объем средств. Впервые на эти цели потрачено 100 млрд юаней ($14,5 млрд). Таковы официальные данные.

Так, в текущего году из государственной казны на искоренение нищеты было выделено 66,7 млрд юаней. Это на 43,4% больше, чем в 2015 г. Из региональных бюджетов на эти цели потрачено 40 млрд юаней с приростом на 50% в годовом сопоставлении.



Выделяемые из бюджета средства идут на содействие промышленному развитию в бедных районах, обеспечение нуждающихся более легким доступом к трудоустройству, образованию и здравоохранению, улучшение инфраструктуры в экономически менее развитых регионах страны.



За последние 30 лет благодаря политике китайских властей из-за черты бедности вышли более 700 млн жителей Поднебесной.



Руководство Китая планирует полностью устранить бедность к 2020 г. Чтобы достичь этого результата ежегодно 10 млн граждан страны, находящихся в нищете, должны улучшать свое материальное положение. Примечательно, что в 2016 г. данный целевой показатель будет перевыполнен.