На 19,45% увеличился турпоток на остров Хайнань

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23.12.2016 12:00

Пекин, 23 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., южно-китайскую островную провинцию Хайнань посетили 645 500 зарубежных туристов. Это на 19,45% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщил региональный Комитет по делам туризма.

Общий объем турпотока за одиннадцать месяцев текущего года на остров достиг 53,64 млн человек. Это на 13,48% больше, чем годом ранее. Доходы провинции от туризма превысили 57,82 млрд юаней ($8,3 млрд), увеличившись на 14,97% в годовом сопоставлении.



Самой большой популярностью среди туристов пользуется город-курорт Санья. За январь-ноябрь 2016 г. там побывали 14,39 млн путешественников. Каждый провел на курорте минимум одни сутки. Данный показатель вырос на 10,28% относительно уровня за одиннадцать месяцев прошлого года.



При этом Санью посетили 385 000 зарубежных туристов. Это на 18,41% больше, чем годом ранее. Доходы города от туризма достигли 26,86 млрд юаней с приростом на 17,77%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., доходы китайской отрасли международного туризма составили $114 млрд. По данному показателю Китай вышел на второе место в мире. В прошлом году 128 млн жителей Поднебесной выезжали за пределы своей страны. На эти цели они потратили около $292 млрд.



За 2015 г. КНР посетили 56,89 млн человек, и это без учета однодневных поездок без ночевки. Показатель вырос на 2,3% в годовом сопоставлении. Благодаря этому страна вышла на четвертое место в мире после Франции, США и Испании.