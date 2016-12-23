Землетрясения нанесли Китаю ущерб в $963 млн

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23.12.2016 15:00

Пекин, 23 декабря /ChinaPRO.ru/ – С начала 2016 г. на территории материкового Китая произошло 15 крупных бедствий, вызванных землетрясениями. Прямой экономический ущерб оценивается примерно в 6,55 млрд юаней ($963 млн), сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

Всего за год в КНР произошло 33 землетрясения магнитудой выше пяти, из них 18 были зафиксированы в континентальной части страны. В частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло пять землетрясений, а в провинции Цинхай – два.



Очень серьезно от бедствия пострадал Тайвань. Так, 6 февраля 2016 г. в городе Гаосюн произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате погибло 117 человек, а 559 получили ранения.



Ранее сообщалось, что власти КНР выделили 5,71 млрд юаней ($827 млн) на оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Средства планируется потратить на обеспечение людей одеждой и питанием зимой и весной 2016-2017 гг. Кроме того, гражданам Китая, лишившимся домов из-за стихийных бедствий, необходимо предоставить теплое временное жилье.



В декабре 2015 г. из государственного бюджета КНР было выделено 6,01 млрд юаней ($939 млн) на оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.