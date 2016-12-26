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Китай удерживает лидерство по заявкам на патенты
Новости дня

Китай удерживает лидерство по заявкам на патенты

26.12.2016 04:00

Пекин, 26 декабря /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай пятый год подряд становится мировым лидером по объему заявок на патенты. Как сообщила Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), около 40% всех заявок на патенты, поданных в мире за год, пришлось на КНР.



За 2011-2015 гг. Поднебесная подала 4,034 млн заявок на патенты. В те же годы на изобретения китайским специалистам было выдано более 1,18 млн патентов. Это в 2,5 раза больше, чем за 2006-2010 гг.

Как сообщалось, тольок за 2015 г. количество действующих в Китае патентов на изобретения превысило 1 млн. При этом за прошлый год китайские изобретатели подали более 1,1 млн заявок на патенты.

В ближайшие пять лет китайские власти планируют ускорить создание комплексной информационной платформы по предоставлению услуг по защите интеллектуальных прав, чтобы сделать более доступной основную информацию, касающуюся патентов, товарных знаков, авторского права и т. п.

В КНР сохраняется мощная тенденция увеличения заявок на международные патенты и регистрацию товарных знаков. За последние 10 лет количество заявок на патентование по системе РСТ в Китае выросло более чем в 11 раз.

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