Всемирный банк профинансирует ликвидацию бедности в КНР

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26.12.2016 06:00

Пекин, 26 декабря /ChinaPRO.ru/ – Всемирный банк выделил кредит в размере $100 млн на стимулирование роста доходов бедных крестьян в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Как ожидается средства будут вложены в создание фермерских кооперативов и партнерств с сельскохозяйственными предприятиями, а также в развитии сельского туризма.

По расчетам аналитиков Всемирного банка, примерно 260 000 человек из 64 000 домохозяйств получат выгоду от данного проекта.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайское правительство и руководство регионов КНР выделили на борьбу с бедностью в стране рекордный объем средств. Впервые на эти цели потрачено 100 млрд юаней ($14,5 млрд). Так, в текущем году из государственной казны на искоренение нищеты было выделено 66,7 млрд юаней. Это на 43,4% больше, чем в 2015 г. Из региональных бюджетов на эти цели потрачено 40 млрд юаней с приростом на 50% в годовом сопоставлении.



Выделяемые из бюджета средства идут на содействие промышленному развитию в бедных районах, обеспечение нуждающихся более легким доступом к трудоустройству, образованию и здравоохранению, улучшение инфраструктуры в экономически менее развитых регионах страны.



За последние 30 лет благодаря политике китайских властей из-за черты бедности вышли более 700 млн жителей Поднебесной. Руководство Китая планирует полностью устранить бедность к 2020 г.