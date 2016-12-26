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Китайская компания купила 51% малайзийской Shell Refining
Новости дня

Китайская компания купила 51% малайзийской Shell Refining

26.12.2016 08:00

Пекин, 26 декабря /ChinaPRO.ru/ – Компания Shangdong Hengyuan Petrochemical Company Limited приобрела 51% акций малайзийской Shell Refining Company. Инвестиции на эти цели составили $66,3 млн.



Shangdong Hengyuan Petrochemical Company Limited является государственной и специализируется на переработке нефти. В планах руководства компания – покупка оставшихся 49% акций Shell Refining Company.

Это приобретение позволило китайской компании впервые выйти на рынок за пределами Поднебесной и получить платформу для продаж в другой азиатской стране.

Завод Shell Refining в Негри-Сембилан способен перерабатывать 156 000 баррелей сырой нефти в сутки. Предприятие также выпускает пропилен, который используется при производстве пластиков.

Напомним, что по итогам января-октября 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в экономику других стран достиг $145,96 млрд. Это на 53,3% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За октябрь текущего года капиталовложения китайских инвесторов за рубежом составили $11,74 млрд. Данный показатель вырос на 48,4% в годовом сопоставлении.

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