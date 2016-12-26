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Китай откроет рынок услуг по уходу за пожилыми
Новости дня

Китай откроет рынок услуг по уходу за пожилыми

26.12.2016 10:00

Пекин, 26 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. китайские власти планируют полностью открыть свой рынок услуг по уходу за пожилыми людьми. Об этом сообщила Канцелярия Госсовета КНР.



Как ожидается, благодаря дополнительной конкуренции будет расширено предложение продукции и услуг на рынке, а также повышено их качество.

В настоящее время население Китая стареет. В стране проживает более 220 млн человек старше 60 лет. На их долю приходится 16,1% от общей численности населения страны, и эта доля неуклонно растет.

В то же время 15,3% китайских стариков нуждаются в профессиональном уходе. Это в два раза больше, чем в 2000 г.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., объем торговли услугами Китая превысил 4,29 трлн юаней ($640 млрд). Это на 16% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За десять месяцев текущего года экспорт услуг Поднебесной достиг 1,46 трлн юаней. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. В то же время импорт услуг составил более 2,82 трлн юаней с приростом на 23,7%.

Доля торговли услугами во внешней торговле страны за январь-октябрь 2016 г. составила 18%. Она увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

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