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Поднебесная потратила $660 млн на этнические меньшинства
Новости дня

Поднебесная потратила $660 млн на этнические меньшинства

26.12.2016 12:00

Пекин, 26 декабря /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. китайское правительство выделило 4,6 млрд юаней ($660 млн) на развитие районов компактного проживания этнических меньшинств. Это на 15% больше, чем в 2015 г., сообщил Государственный комитет по делам национальностей КНР.



В Поднебесной насчитывается восемь регионов с этническими меньшинствами, в том числе – Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибетский автономный район.

Примечательно, что Тибет наряду с юго-западной китайской провинцией Гуйчжоу вошли в тройку лидирующих районов в Китае по темпам роста экономики.

Ранее сообщалось, что за 2011-2015 гг. Госкомитет по делам национальностей Китая и другие ведомства страны выделили на помощь Тибетскому автономному району и Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР 4,9 млрд юаней ($731 млн). Это способствовало социально-экономическому развитию данных территорий.
В частности, Тибету было выделено 1,39 млрд юаней, Синьцзяну – 2,5 млрд юаней, Синьцзянскому производственно-строительному корпусу – 1 млрд юаней. При этом основной упор был сделан на оказании помощи бедному населению. В частности, средства потрачены на меры по трудоустройству представителей национальных меньшинств из указанных районов. Кроме того, проводились курсы по повышению квалификации работников.

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