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Промпроизводство на Тайване растет четвертый месяц подряд
Новости дня

Промпроизводство на Тайване растет четвертый месяц подряд

27.12.2016 04:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – В ноябре 2016 г. на Тайване увеличилось промышленное производство. Рост данного показателя фиксируется четвертый месяц подряд. По данным местных властей, индекс промпроизводства на острове в минувшем месяце увеличился на 8,83% в годовом сопоставлении – до 111,27 пункта.



По предварительным данным, причина роста – в увеличении покупательской активности в мире на фоне окончания года и предстоящих новогодних праздников.

Экономика острова постепенно выходит из депрессии по мере восстановления показателей в экспорте и производстве.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., на территории континентальной части Китая было освоено $2,98 млрд инвестиций с острова Тайвань. Это на 28,4% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. С начала текущего года в Поднебесной зарегистрировано 2857 проектов с участием тайваньского капитала. Данный показатель увеличился на 24,9% в годовом сопоставлении.

В целом к концу октября 2016 г. на территории континентальной части Китая в общей сложности реализованы или реализуются 98155 проектов с участием инвестиций с Тайваня. На эти цели фактически потрачено $64,32 млрд, поступивших от инвесторов острова.

По итогам января-октября 2016 г., объем торговли между КНР и Тайванем снизился до $143,5 млрд. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. На торговлю Поднебесной с островом пришлось 4,8% от общего внешнеторгового оборота континентальной части страны.

Тайвань находится на седьмом месте среди крупнейших торговых партнеров КНР. В частности, остров является шестым по значимости поставщиком товаров.

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