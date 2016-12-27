В Китае насчитывается 13 994 госпредприятий культуры

Новости дня

27.12.2016 06:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – К концу 2015 г. в Китае насчитывалось 13 994 государственных предприятий культуры. Это на 5,1% больше, чем годом ранее, сообщило точные данные Министерство финансов КНР.

В работе указанных учреждений Поднебесной занято более 1,37 млн человек с приростом на 5,5%. Общие активы предприятий культуры страны по итогам прошлого года превысили 3,17 трлн юаней ($466 млрд). Они увеличились на 19,8% в годовом сопоставлении. Чистая прибыль данных учреждений достигла 114,87 млрд юаней с увеличением на 17,5%.



К концу 2015 г. в Китае насчитывалось 3458 культурных предприятий центрального подчинения. Это на 5,4% больше, чем годом ранее. Их активы увеличились на 14,1% – до 822,34 млрд юаней, а чистая прибыль – на 14,5%, до 43,21 млрд юаней.



Напомним, что в 2015 г. из государственного бюджета КНР на развитие культуры было выделено 68,297 млрд юаней ($10,5 млрд). Это на 17,1% больше, чем в 2014 г. За прошлый год доля расходов на развитие культуры в общем объеме финансовых расходов Поднебесной составила 0,39%. Это на 0,01% выше аналогичного показателя 2014 г. В расчете на среднестатистического жителя страны расходы достигли 49,68 юаня с приростом на 16,5% в годовом сопоставлении.



Минкультуры и Министерство финансов Китая совместно оказали финансовую поддержку 138 ведущим проектам на 1,18 млрд юаней. Это на 75% больше, чем годом ранее.