В КНР стремительно растет сфера услуг переводчиков

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27.12.2016 08:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – В конце 2015 г. в Китае действовало около 72 495 предприятий, предоставляющих языковые и смежные виды услуг. Среди них 7 400 компаний специализируются только на языковых услугах. Объем производства указанных фирм достигает 282,2 млрд юаней ($41,5 млрд). Это на 19,7% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., объем торговли услугами Китая превысил 4,29 трлн юаней ($640 млрд). Это на 16% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За десять месяцев текущего года экспорт услуг Поднебесной достиг 1,46 трлн юаней. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. В то же время импорт услуг составил более 2,82 трлн юаней с приростом на 23,7%.



Доля торговли услугами во внешней торговле страны за январь-октябрь 2016 г. составила 18%. Она увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября текущего года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд). Активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 12,9% относительно уровня ноября прошлого года – до 298,11 млрд юаней.