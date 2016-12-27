В Шаньси на 15,2% сократился объем добычи угля

Новости дня

27.12.2016 12:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – За январь-ноябрь 2016 г. объем добычи угля в северо-китайской провинции Шаньси составил 738 млн т угла. Это на 15,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщили местные власти.

Только за ноябрь текущего года производство угля в Шаньси снизилось на 9,4% в годовом сопоставлении – до 74,9 млн т.



Ранее, к началу ноября 2016 г., в провинция было закрыто 25 угольных шахт с общими производственными мощностями в 23,3 млн т.



Как сообщалось, в 2016 г. производственные мощности угольной отрасли Китая должны сократиться на 250 млн т.



За август 2016 г. объем добычи угля в КНР составил 280 млн т. Это на 11% меньше, чем за август 2015 г. К концу августа текущего года складские запасы угля в Поднебесной составили 460 млн т. Данный показатель снизился на 12,2% в годовом сопоставлении.



Напомним, что китайские власти премировали шесть государственных предприятий по производству угля в провинции Шаньси за сокращение избыточных мощностей. Эти компании, лидирующие в угольной отрасли страны, получили почти 1 млрд юаней ($149 млн).



Указанные предприятия в совокупности должны сокращать избыточные производственные мощности в объеме 10,6 млн т ежегодно. Лидером стала угольная компания "Датун", которая планирует сокращать 3 млн т в год. За достижение данного показателя она получила премию в размере 312 млн юаней.