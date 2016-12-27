Через КПП Хоргос проходит 50% экспорта фруктов и овощей

Новости дня

27.12.2016 15:00

Пекин, 27 декабря /ChinaPRO.ru/ – За январь-ноябрь 2016 г. из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в страны Центральной Азии поставлено 85 600 т фруктов и овощей. Из этого объема 55% отправлено на экспорт через КПП Хоргос. Об этом сообщило таможенное ведомство.

Так, в Казахстан через КПП Хоргос поступило более 80 000 т фруктов.



Ранее сообщалось, что растут поставки фруктов из стран АСЕАН в Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Этот китайский регион стал лидером страны по объему импорта фруктов из АСЕАН. В 2012 г. в Гуанси поступило 510 000 т фруктов из стран АСЕАН. А в 2015 г. аналогичный показатель достиг 1,04 млн т. По итогам января-июня 2016 г., через Гуанси в Поднебесную поступило 542 000 т фруктов.



В настоящее время в китайском регионе действует шесть контрольно-пропускных пунктов, имеющих право на импорт фруктов. Среди них – приграничные КПП Пинсян, Лунбан и Дунсин, приморские КПП в портах Фанчэнган и Циньчжоу, а также КПП воздушного порта Гуйлинь.



Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября текущего года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд). Активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 12,9% относительно уровня ноября прошлого года – до 298,11 млрд юаней.