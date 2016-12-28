Прибыль промпредприятий Поднебесной выросла на 14,5%

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28.12.2016 04:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам ноября 2016 г., прибыль основных промышленных предприятий Китая выросла на 14,5% относительно уровня ноября 2015 г. Это на 4,7%, чем в октябре текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За январь-ноябрь 2016 г. промышленные предприятия Поднебесной нарастили прибыль на 9,4%. В январе-октябре текущего года аналогичный показатель держался на уровне 8,6%.



Увеличение прибыли зафиксировано в 30 из 41 основной отрасли промышленности страны, а 10 – отмечено снижение. В частности, рост в 2,6 раза наблюдается в сфере добычи угля, в 3,2 раза – в нефтепереработке, коксовании и переработке ядерного топлива, в 3,7 раза – в черной металлургии и прокатке.



Рентабельность основной хозяйственной деятельности промпредприятий КНР за прошедшие 11 месяцев 2016 г. достигла 5,85%. Она поднялась на 0,26% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. объем промышленного производства в Китае вырос на 6,2% относительно уровня ноября 2015 г. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.



В октябре 2016 г. общий объем промышленной прибыли Китая вырос на 9,8% относительно уровня октября 2015 г. В сентябре текущего года аналогичный показатель составлял 7,7%.



Среди причин роста эксперты называют увеличение доходов от продаж, повышение цен производителей, а также рост прибыли химической и угольной промышленности.



Напомним, что за январь-сентябрь 2016 г. объем прибыли крупных промышленных предприятий КНР превысил 4,63 трлн юаней ($691 млрд). Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 г.