Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Прибыль промпредприятий Поднебесной выросла на 14,5%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Прибыль промпредприятий Поднебесной выросла на 14,5%
Новости дня

Прибыль промпредприятий Поднебесной выросла на 14,5%

28.12.2016 04:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам ноября 2016 г., прибыль основных промышленных предприятий Китая выросла на 14,5% относительно уровня ноября 2015 г. Это на 4,7%, чем в октябре текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За январь-ноябрь 2016 г. промышленные предприятия Поднебесной нарастили прибыль на 9,4%. В январе-октябре текущего года аналогичный показатель держался на уровне 8,6%.

Увеличение прибыли зафиксировано в 30 из 41 основной отрасли промышленности страны, а 10 – отмечено снижение. В частности, рост в 2,6 раза наблюдается в сфере добычи угля, в 3,2 раза – в нефтепереработке, коксовании и переработке ядерного топлива, в 3,7 раза – в черной металлургии и прокатке.

Рентабельность основной хозяйственной деятельности промпредприятий КНР за прошедшие 11 месяцев 2016 г. достигла 5,85%. Она поднялась на 0,26% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. объем промышленного производства в Китае вырос на 6,2% относительно уровня ноября 2015 г. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.

В октябре 2016 г. общий объем промышленной прибыли Китая вырос на 9,8% относительно уровня октября 2015 г. В сентябре текущего года аналогичный показатель составлял 7,7%.

Среди причин роста эксперты называют увеличение доходов от продаж, повышение цен производителей, а также рост прибыли химической и угольной промышленности.

Напомним, что за январь-сентябрь 2016 г. объем прибыли крупных промышленных предприятий КНР превысил 4,63 трлн юаней ($691 млрд). Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 г.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1В Пекине из-за смога остановлены 2100 предприятий
2Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
3Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
4Прибыль китайских промпредприятий упала на 4,6%
5Сократились валютные резервы Поднебесной


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.