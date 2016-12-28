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К 2020 г. доходы КНР от туризма достигнут $1 трлн
Новости дня

К 2020 г. доходы КНР от туризма достигнут $1 трлн

28.12.2016 08:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. доходы Китая от туризма достигнут 7 трлн юаней ($1 трлн). Такая цель обозначена в Программе по развитию туризма на 2016-2020 гг., опубликованной Госсоветом КНР.



В 2015 г. доходы Поднебесной от туристических услуг превысили 4 трлн юаней.

Через четыре года общий объем инвестиций в эту сферу китайской экономики составит 2 трлн юаней, а доля туризма в росте внутреннего валового продукта (ВВП) страны достигнет 12%.

Развитие туристических проектов позволит создать больше рабочих мест и будет способствовать сокращению бедности в сельских районах Китая.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., доходы китайской отрасли международного туризма составили $114 млрд. По данному показателю Китай вышел на второе место в мире. В прошлом году 128 млн жителей Поднебесной выезжали за пределы своей страны. На эти цели они потратили около $292 млрд.

За 2015 г. КНР посетили 56,89 млн человек, и это без учета однодневных поездок без ночевки. Показатель вырос на 2,3% в годовом сопоставлении. Благодаря этому страна вышла на четвертое место в мире после Франции, США и Испании.

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