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Сдана в эксплуатацию железная дорога Чанша – Сянтань
Новости дня

Сдана в эксплуатацию железная дорога Чанша – Сянтань

28.12.2016 12:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – Официально сдана в эксплуатацию междугородная железная дорога Чанша – Чжучжоу – Сянтань, расположенная в центрально-китайской провинции Хунань. Ее строительство началось 30 сентября 2010 г. Инвестиции в проект составили 24,05 млрд юаней ($3,48 млрд).



Скорость движения поездов по новой железнодорожной магистрали протяженностью 95,5 км сейчас составляет 160 км/ч. В перспективе она может увеличиться до проектной – 200 км/ч.

Вдоль железнодорожной линии расположена 21 станция. Благодаря этой дороге доехать из города Чанша до Чжучжоу и Сянтаня можно за 40 минут.

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2016 г. инвестиции в основные фонды в сфере железных дорог Китая составили 542,3 млрд юаней ($80,94 млрд). Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2015 г. За девять месяцев текущего года в эксплуатацию сдано 1209,9 км новых железных дорог.

Планируется, что за весь 2016 г. инвестиции в железнодорожное строительство превысят 800 млрд юаней. На эти средства в Поднебесной построят более 3200 км новых железных дорог.

К настоящему времени в стране утверждены 45 железнодорожных проектов.

За январь-сентябрь текущего года в КНР полностью или частично завершена реализация 22 железнодорожных проектов, в том числе – магистраль между Чжэнчжоу и Сюйчжоу, междугородные железные дороги Дунгуань – Хуэйчжоу, Фошань – Чжаоцин и др.

Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).

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