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За 2016 г. с рынка КНР отозвано более 10 млн автомобилей
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За 2016 г. с рынка КНР отозвано более 10 млн автомобилей

28.12.2016 15:00

Пекин, 28 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.



Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).

За этот года автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2016 г. в Поднебесной провели 103 отзыва проблемных автомобилей. Таким образом, с рынка отозваны более 8,81 млн машин. Это на 107% больше, чем за аналогичный период 2015 г. (свыше 5,58 млн автомобилей).

Практика отзыва проблемных автомобилей в Поднебесной была введена в 2004 г. За прошедшее время были проведены 1198 отзывов. Они затронули более 34,17 млн автомобилей.

За первую половину 2016 г. 29 отзывов были вызваны дефектами подушки и ремня безопасности, которые коснулись 4,87 млн автомобилей. Еще 14 отзывов проведены из-за неисправности двигателей (2,24 млн автомобилей), а 18 отзывов – из-за проблем с кузовами (754 600 автомобилей).

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