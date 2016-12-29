В Урумчи сдан таможенный центр за $114 млн

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29.12.2016 04:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – В городе Урумчи, который является административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, ввели в эксплуатацию мультимодальный транспортно-логистический центр таможенного досмотра. Инвестиции в проект составили 790 млн юаней ($114 млн).

Комплекс расположился на площади более 24 га, в непосредственной близости к железнодорожному КПП Урумчи. Аналогичные центры уже построены в городах Сиань (провинция Шэньси), Циндао (Шаньдун) и Чжэнчжоу (Хэнань).



Урумчи является важным транспортным узлом на экономическом поясе Шелкового пути. В мультимодальном транспортно-логистическом центре таможенного досмотра проверяются грузы, доставляемые как сухопутным, так и воздушным транспортом.



Кроме того, в центре можно также задекларировать товар и оставить его на хранение на таможенном складе.



Ранее сообщалось, что Урумчийская зона технико-экономического развития заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшим речным портом Дуйсбург (ФРГ) и с польской компанией PCC Intermodal, специализирующейся на смешанных перевозках. В перспективе к сотрудничеству с Урумчи подключатся транспортные компании Белоруссии, Франции и Нидерландов.



Железнодорожное сообщение между Урумчи и Дуйсбургом уже открыто 2016 г. Для этих целей создана совместная компания с уставным капиталом в 200 млн юаней ($30,76 млн). Она отвечает за эксплуатацию железнодорожного оборудования. Поезд курсирует еженедельно и использоваться для перевозки контейнеров.