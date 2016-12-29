К 2020 г. объем онлайн-торговли в Чжэцзяне превысит $724 млрд

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29.12.2016 06:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. объем электронной торговли в восточно-китайской провинции Чжэцзян превысит 5 трлн юаней ($724 млрд), а розничный товарооборот через Интернет – 2 трлн юаней. Об этом сообщило региональное Управление коммерции.

Такие целевые показатели указаны в программе развития электронной торговли в провинции на 2016-2020 гг.



В Чжэцзяне планируется создать интеллектуальный центр электронной торговли и систему мониторинга больших данных об онлайн-продажах.



Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,8% относительно уровня ноября 2015 г. Темпы роста данного показателя на 0,8% превысили аналогичный показатель октября текущего года.



Примечательно, что итогам января-октября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,3% относительно уровня января-октября 2015 г.



Одной из причин роста торговли в стране стало увеличение интернет-продаж. За десять месяцев текущего года объем онлайн-торговли достиг 3,93 трлн юаней ($575 млрд). Это на 25,7% больше, чем годом ранее.