Прибыль китайских госпредприятий выросла на 2,8%

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29.12.2016 08:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., прибыль государственных предприятий Китая составила 2,11 трлн юаней ($305,8 млрд). Это на 2,8% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило Министерство финансов КНР.

Темпы роста данного показателя за десять месяцев текущего года составили 0,4%.



Так, прибыль предприятий центрального подчинения Поднебесной сократилась на 2,8% в годовом сопоставлении. Прибыль местных госпредприятий при этом выросла на 16,9%.



Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2016 г., прибыль основных промышленных предприятий Китая выросла на 14,5% относительно уровня ноября 2015 г. Это на 4,7%, чем в октябре текущего года.



За январь-ноябрь 2016 г. промышленные предприятия Поднебесной нарастили прибыль на 9,4%. В январе-октябре текущего года аналогичный показатель держался на уровне 8,6%.



Увеличение прибыли зафиксировано в 30 из 41 основной отрасли промышленности страны, а 10 – отмечено снижение. В частности, рост в 2,6 раза наблюдается в сфере добычи угля, в 3,2 раза – в нефтепереработке, коксовании и переработке ядерного топлива, в 3,7 раза – в черной металлургии и прокатке.



Рентабельность основной хозяйственной деятельности промпредприятий КНР за прошедшие 11 месяцев 2016 г. достигла 5,85%. Она поднялась на 0,26% в годовом сопоставлении.