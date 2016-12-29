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В Поднебесной создадут пять новых частных банков
Новости дня

В Поднебесной создадут пять новых частных банков

29.12.2016 10:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – В Китае одобрено создание пяти частных банков. Таким образом, в стране будет насчитываться 16 частных кредитно-финансовых организаций. Об этом сообщила Комиссия по регулированию банковской деятельности КНР.



Новые банки будут располагаться в Пекине, провинциях Цзянсу, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун. Среди учредителей каждого банка будут минимум два частных инвестора.

В частности, в провинции Ляонин через полгода появится банк "Чжэньсин". Он станет первым частным кредитно-финансовым учреждением на северо-востоке Поднебесной.

Банк будет базироваться в городе Шэньян, административном центре провинции. Акции нового учреждения будут распределены среди местных компаний "Жуншэн чжунтянь" (30%), "Тяньсиньхао" (28%) и "Циюань" (22,5%).

"Чжэньсин" будет оказывать услуги предприятиям частного сектора с акцентом на поддержку предприятий в сфере новых и высоких технологий.

Кроме того, в городе Нанкин, который является административным центром восточно-китайской провинции Цзянсу, создается банк, 30% акций которого будет принадлежать Suning Commerce Group, ведущему китайскому холдингу розничной торговли, специализирующемуся на электробытовых товарах.

В Пекине в ближайшие шесть месяцев появится неправительственный банк "Чжунгуаньцунь" с уставным капиталом в 4 млрд юаней ($576 млн). Его создают 11 листинговых компаний, в том числе – Yonyou Network Technology Co., которая владеет 29,8% акций банка.

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