В Поднебесной создадут пять новых частных банков

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29.12.2016 10:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – В Китае одобрено создание пяти частных банков. Таким образом, в стране будет насчитываться 16 частных кредитно-финансовых организаций. Об этом сообщила Комиссия по регулированию банковской деятельности КНР.

Новые банки будут располагаться в Пекине, провинциях Цзянсу, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун. Среди учредителей каждого банка будут минимум два частных инвестора.



В частности, в провинции Ляонин через полгода появится банк "Чжэньсин". Он станет первым частным кредитно-финансовым учреждением на северо-востоке Поднебесной.



Банк будет базироваться в городе Шэньян, административном центре провинции. Акции нового учреждения будут распределены среди местных компаний "Жуншэн чжунтянь" (30%), "Тяньсиньхао" (28%) и "Циюань" (22,5%).



"Чжэньсин" будет оказывать услуги предприятиям частного сектора с акцентом на поддержку предприятий в сфере новых и высоких технологий.



Кроме того, в городе Нанкин, который является административным центром восточно-китайской провинции Цзянсу, создается банк, 30% акций которого будет принадлежать Suning Commerce Group, ведущему китайскому холдингу розничной торговли, специализирующемуся на электробытовых товарах.



В Пекине в ближайшие шесть месяцев появится неправительственный банк "Чжунгуаньцунь" с уставным капиталом в 4 млрд юаней ($576 млн). Его создают 11 листинговых компаний, в том числе – Yonyou Network Technology Co., которая владеет 29,8% акций банка.