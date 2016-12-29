Сhina Telecom построит в Белоруссии телекоммуникационный узел

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29.12.2016 12:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – China Telecom Group построит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" телекоммуникационный узел. Примерный объем инвестиций на эти цели составит $5 млн, сообщили представители компании, занимающейся развитием парка.

Специально для реализации проекта China Telecom Group создала дочернюю компанию ООО "Чайна Телеком БЛР" с уставным капиталом $1 млн.



Ранее сообщалось, что в ходе реализации проекта китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" освоено $5,6 млрд инвестиций. Из этого объема китайская сторона вложила 60%, а белорусская – 40%.



В настоящее время в парке работают восемь предприятий, в том числе – China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и др. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.



В частности, корпорация China Merchants Group инвестировала $500 млн в создание китайско-белорусского торгово-логистического комплекса, который расположится в промпарке.



В "Великом камне" практически завершено создание инженерных коммуникаций. Парк занимает территорию площадью 350 га. Он находится в 25 км к востоку от белорусской столицы – города Минск. Строительство объекта началось в 2013 г., проектная площадь превысит 90 кв. км.