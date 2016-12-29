В 2016 г. энергопотребление КНР достигло 4,36 млрд т топлива

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29.12.2016 15:00

Пекин, 29 декабря /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем энергопотребления в Китае составил около 4,36 млрд т условного топлива в угольном эквиваленте. Это на 1,4% больше, чем в 2015 г., сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

По предварительным итогам текущего года, доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме энергопотребления Поднебесной достигла 13,3%. Данный показатель увеличился на 1,3% в годовом сопоставлении. Суммарный объем энергопроизводства снизился примерно на 5,1% и составил 3,43 млрд т условного топлива. Установленная мощность электростанций достигла 1,65 млрд кВт.



В целом за 2016 г. потребителям потребовалось около 6 трлн кВт/ч электроэнергии. Это на 5% больше, чем годом ранее.



Примечательно, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.



Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в стране составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.



Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.



При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.