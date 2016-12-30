Индекс потребительских цен в КНР вырос на 2,3%

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30.12.2016 04:00

Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – По предварительным оценкам, в декабре 2016 г. индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае увеличился на 2,3% относительно уровня декабря 2015 г.

По итогам текущего года, рост CPI составил 2%.



Рост индекса в декабре вызван повышением цен на продукты питания в связи с новогодними праздниками. На подорожание продуктов приходится одна треть при вычислении CPI.



Остальные товары вырастут в цене на 1,8-2%.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. китайский CPI вырос на 2,3% относительно уровня ноября 2015 г. В частности, продукты питания, табачные и алкогольные изделия подорожали на 3,2%. Вклад этой группы товаров в прирост CPI составил 0,96%. Свежие овощи выросли в цене на 15,8%, аквапродукция – на 5%, а мясо – 4,3%.



Свежие фрукты стали дороже на 2,8%, крупы и мучные изделия – на 0,7%. При этом яйца подешевели на 2,2%.



Медицинские услуги в Китае за ноябрь текущего года подорожали на 4,4% в годовом сопоставлении. Расходы на образование, культурные мероприятия и досуг выросли на 2,2%, на жилье – на 2%. Цены на одежду выросли на 1,4%, на бытовые товары и услуги– на 0,3%.