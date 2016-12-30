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Выросла внешняя пограничная торговля Гуанси
Новости дня

Выросла внешняя пограничная торговля Гуанси

30.12.2016 10:00

Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., объем пограничной торговли в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая достиг 56,31 млрд юаней ($8,16 млрд). Это на 62,3% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Таковы данные таможенного ведомства.



В целом объем внешнеторгового оборота Гуанси за 11 месяцев текущего года составил 280,89 млрд юаней ($40,4 млрд).

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд).

По итогам ноября текущего года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд). Активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 12,9% относительно уровня ноября прошлого года – до 298,11 млрд юаней.

За январь-ноябрь 2016 г. объем внешней торговли Поднебесной составил 21,83 трлн юаней. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. Так, за одиннадцать месяцев этого года экспорт достиг 12,47 трлн юаней с падением на 1,8% относительно уровня января-ноября 2015 г. В то же время объем импорта сократился на 0,3% в годовом сопоставлении – до 9,36 трлн юаней. Положительное сальдо внешней торговли составило 3,11 трлн юаней со снижением на 5,8%.

В частности, за январь-ноябрь текущего года выросла торговля Китая со странами Европейского Союза – 3,26 трлн юаней с приростом на 3,1%, АСЕАН – 2,66 трлн юаней с увеличением на 0,8%, а также с Японией. В то же время на 1,7% сократилась торговля с США – до 3,08 трлн юаней.

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